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На ГПЗ горку детям заменяют фундаменты зданий — горожанка

25 декабря в 14:30 548 просмотров
Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала жительница Пензы.

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В микрорайоне ГПЗ-24 нет ни одной горки для детей. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала жительница Пензы.

«Я мама двухлетнего малыша, наш микрорайон (ГПЗ-24) уже достаточно разросшийся, и детей очень много, разных возрастов. С наступлением зимы мы столкнулись с такой проблемой, что микрорайоне нет ни одной горки. Все дети катаются с бетонного фундамента хозяйственного здания на территории школы № 77. Еще есть «народная» горка — это просто спуск со стройки в сторону реки», — отметила женщина.

По ее словам, в этом году в микрорайоне также не установили ни одной елки.

«Неужели нельзя пригнать трактор и залить на школьном стадионе горку? Кататься с бетона — это небезопасно. Помогите пожалуйста. Просим горку и елку на стадионе школы № 77», — написала горожанка.

ИА «Пенза-Пресс» направило редакционный запрос по этому поводу.

Фотография: Фото автора жалобы
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