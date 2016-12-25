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Чиновники Пензы проинспектировали хоккейные площадки

25 декабря в 15:40 314 просмотров

25 декабря чиновники во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым осмотрели внутридворовые хоккейные площадки.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участники рейда побывали на улицах Вяземского, 25, Ладожской, 131, пр. Строителей, 52а и в микрорайоне Заря.

Так, на ул. Вяземского завершается ремонт площадки — здесь меняют борта.

Во время посещения этой площадки местная жительница поблагодарила главу администрации за ремонт.

«Раньше она была в неприглядном состоянии. К нам сюда приходит очень много детей из соседних дворов. Спасибо вам, будем следить за площадкой, чтобы не ломали ее», — сказала женщина.

На площадке у гимназии № 13 организован прокат коньков, музыкальное сопровождение, работают уличные тренажеры. Вблизи спортплощадки в микрорайоне «Заря» также обустроена инфраструктура.

«Радует, что у пензенцев есть желание с пользой для здоровья проводить свое свободное время. Особенно, если это можно делать, не выезжая из своего микрорайона. Поэтому нужно стараться как можно больше создавать такие социокультурные центры», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_sostoyanie_khokkeynykh_ploshchadok/
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