Чиновники Пензы проинспектировали хоккейные площадки

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участники рейда побывали на улицах Вяземского, 25, Ладожской, 131, пр. Строителей, 52а и в микрорайоне Заря.

Так, на ул. Вяземского завершается ремонт площадки — здесь меняют борта.

Во время посещения этой площадки местная жительница поблагодарила главу администрации за ремонт.

«Раньше она была в неприглядном состоянии. К нам сюда приходит очень много детей из соседних дворов. Спасибо вам, будем следить за площадкой, чтобы не ломали ее», — сказала женщина.

На площадке у гимназии № 13 организован прокат коньков, музыкальное сопровождение, работают уличные тренажеры. Вблизи спортплощадки в микрорайоне «Заря» также обустроена инфраструктура.

«Радует, что у пензенцев есть желание с пользой для здоровья проводить свое свободное время. Особенно, если это можно делать, не выезжая из своего микрорайона. Поэтому нужно стараться как можно больше создавать такие социокультурные центры», — отметил Виктор Кувайцев.