Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Фонтанку.ру».

По данным СМИ, ФСБ проверяет всех, кто мог приближаться к самолету в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере.

Самолет Минобороны рухнул в акваторию Черного моря утром 25 декабря — на его борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), девять журналистов, восемь военных, двое федеральных государственных гражданских служащих и восемь человек экипажа.

В связи с трагедией 26 декабря объявили днем общенационального траура.