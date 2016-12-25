Как отмечает автор ролика, действие происходит на перекрестке ул. Терновского и Петровской.
На кадрах видно, как перед стоящим на красный свет автомобилем «влез» автобус, по словам автомобилиста, № 66, чтобы первым начать движение.
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«Наглый» автобус возмутил пензенца. ВИДЕО
25 декабря в 17:19 1238 просмотров
В Сети появилось видео, на котором видно, как автобус большой вместимости нарушает правила дорожного движения в Пензе.
Как отмечает автор ролика, действие происходит на перекрестке ул. Терновского и Петровской.
На кадрах видно, как перед стоящим на красный свет автомобилем «влез» автобус, по словам автомобилиста, № 66, чтобы первым начать движение.