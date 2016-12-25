« Наглый» автобус возмутил пензенца. ВИДЕО 1238 просмотров , на котором видно , как автобус большой вместимости нарушает правила дорожного движения в Пензе." data-title="«Наглый» автобус возмутил пензенца. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день"> 25 декабря в 17:19

В Сети появилось видео, на котором видно, как автобус большой вместимости нарушает правила дорожного движения в Пензе.

Как отмечает автор ролика, действие происходит на перекрестке ул. Терновского и Петровской. На кадрах видно, как перед стоящим на красный свет автомобилем «влез» автобус, по словам автомобилиста, № 66, чтобы первым начать движение.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=1Emb6M-2SiE