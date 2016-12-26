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Следователи назвали возможную причину трагедии в Шемышейском районе

26 декабря в 10:47 324 просмотра
, в результате которого погибли четыре человека, проводится доследственная проверка.

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По факту пожара в Шемышейском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека, проводится доследственная проверка.

Как отметили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 25 декабря.

«В селе Старое Демкино Шемышейского района произошло возгорание деревянного домовладения. После тушения огня были обнаружены тела проживавших в доме супругов (65-летнего мужчины и 69-летней женщины), их 42-летнего сына и 63-летнего брата хозяйки дома», — пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

В числе версий, приведших к трагедии, — неисправность электрического прибора. На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности ЧП устанавливаются.

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