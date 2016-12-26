" data-title="Белозерцев: 2016 год — в целом позитивный для экономики региона — Пенза-пресс, рунет за день">

чего удалось достичь в 2016 году и каких целей планируется добиться в 2017-м.

26 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, чего удалось достичь в 2016 году и каких целей планируется добиться в 2017-м.

«Главный результат — темпы роста в сфере промышленности и экономики. Год в целом позитивный, промышленные предприятия работают с прибылью, увеличили объем производства продукции, не допустили сокращения рабочих мест по большинству предприятий», — отметил глава региона.

Также, по его словам, в 2016 году в регионе добились хороших показателей в сельском хозяйстве, были выполнены все социальные обязательства.

«Немало трудились в сфере ремонта дорог — отремонтировали свыше 400 км дорог в Пензенской области, много отремонтировали в областном центре. Строили дома для сельчан по федеральной программе, завершили строительство четырех ФАПов, школы в Пензенском районе. Продолжили проект по строительству открытых детских спортивных площадок, построили их 10 в районах Пензенской области. Завершили строительство подъездных дорог к семи селам и объектам агропромышленного комплекса. Занимались проблемами водоснабжения», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, регион справился с задачами по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в городах и районах области отремонтировали ряд спортзалов.