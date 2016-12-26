«Главный результат — темпы роста в сфере промышленности и экономики. Год в целом позитивный, промышленные предприятия работают с прибылью, увеличили объем производства продукции, не допустили сокращения рабочих мест по большинству предприятий», — отметил глава региона.
Также, по его словам, в 2016 году в регионе добились хороших показателей в сельском хозяйстве, были выполнены все социальные обязательства.
«Немало трудились в сфере ремонта дорог — отремонтировали свыше 400 км дорог в Пензенской области, много отремонтировали в областном центре. Строили дома для сельчан по федеральной программе, завершили строительство четырех ФАПов, школы в Пензенском районе. Продолжили проект по строительству открытых детских спортивных площадок, построили их 10 в районах Пензенской области. Завершили строительство подъездных дорог к семи селам и объектам агропромышленного комплекса. Занимались проблемами водоснабжения», — сказал Иван Белозерцев.
Кроме того, регион справился с задачами по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в городах и районах области отремонтировали ряд спортзалов.