Для пензенского перинатального центра подготовили 17 специалистов

По словам главы региона, проблема качества профессионального образования есть не только в сфере медицины.

«В образовании мы видим то же самое. В одних районах математику, например, сдают хорошо, а в других — плохо. Нужно заниматься повышением квалификации врачей, учителей. Мы проводим научно-практические конференции, направляем их учиться за границу и будем это делать в 2017 году», — сказал Иван Белозерцев.

Он также подчеркнул, что уровень подготовки врачей надо улучшать, так как только высококвалифицированные специалисты могут оказать качественную медицинскую услугу.

«Для перинатального центра мы уже подготовили 17 специалистов. У нас есть прекрасные врачи, которые делают высококлассные операции, но есть врачи, квалификацию которых надо повышать», — отметил губернатор.