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Белозерцев: Пензенская область будет в лидерах по вводу жилья в ПФО

26 декабря в 11:50 192 просмотра

В Пензенской области к концу года планируют сдать более 800 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев.

«Президент ставит задачу строить не менее одного квадратного метра жилья на человека, чтобы жилье старое сносилось, несмотря на сложную ситуацию. В этом году мы активно работали. Было много трудностей — покупательская способность граждан снизилась, но мы видим, что пошло оживление в приобретении жилья», — отметил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, благодаря наличию в регионе хороших строительных компаний, их конкуренции между собой, стоимость квадратного метра с регионе снижается.

«В этом году планируем 885 тысяч квадратных метров жилья сдать. Хорошие показатели, в целом. Анализируем ситуацию по ПФО, будем в тройке-пятерке лучших по округу, показатели на которые мы выходим, будут выше, чем в среднем по стране», — сказал губернатор.

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