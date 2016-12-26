В Пензе открытие перинатального центра перенесли на март

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26 декабря в ходе пресс-конференции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о том, строительство каких масштабных объектов планируется в регионе в 2017 году.

«В условиях кризиса сложно созидать, но в регионе идут большие стройки — перинатальный центр, цирк, стадион «Зенит» и другие. Есть еще проект госпиталя в Терновке — тот, что на ул. Кирова, в плачевном состоянии. Первоочередная задача — перинатальный центр, его строит федеральный центр, но мы оказываем содействие. Заканчивается внутренняя оттделка, решается вопрос по финансированию. Ввод в эксплуатацию перенесен на конец марта», — сообщил глава региона.

По его словам, в настоящее время проводится закупка оборудования, в январе должны быть завершены все работы по внутренней отделке.

«По госпиталю в Терновке — уже достигнута договор с Минобороны, 2017-й будет годом активной фазы строительства военного госпиталя. Я как губернатор держу вопрос на контроле, сделаю все, чтобы он был у нас», — заверил Иван Белозерцев.