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Белозерцева спросили о сохранности святого источника «Семь ключей»

26 декабря в 12:22 584 просмотра

Во время пресс-конференции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева журналисты спросили его об экологических последствиях строительства свинокомплекса в Шемышейском районе.

Инвестпроект сейчас находится на стадии обсуждения, сообщил губернатор.

«Найдут ли китайские коллеги такие огромные средства в ближайшее время, сложно сказать. Но я могу сказать, что мы не допустим нарушения санитарных норм. Опасения жителей Шемышейского района за святой источник напрасны. Планируем уйти как можно дальше от источника и населенных пунктов. Требования санитарного законодательства будут исполнены», — заверил глава региона.

Напомним, китайская сторона выразила заинтересованность в строительстве свинокомплекса во время визита пензенской делегации в Пекин.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=Yoy1bNXf-Gk
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