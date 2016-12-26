Белозерцева спросили о сохранности святого источника «Семь ключей»

Во время пресс-конференции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева журналисты спросили его об экологических последствиях строительства свинокомплекса в Шемышейском районе.

Инвестпроект сейчас находится на стадии обсуждения, сообщил губернатор.

«Найдут ли китайские коллеги такие огромные средства в ближайшее время, сложно сказать. Но я могу сказать, что мы не допустим нарушения санитарных норм. Опасения жителей Шемышейского района за святой источник напрасны. Планируем уйти как можно дальше от источника и населенных пунктов. Требования санитарного законодательства будут исполнены», — заверил глава региона.

Напомним, китайская сторона выразила заинтересованность в строительстве свинокомплекса во время визита пензенской делегации в Пекин.