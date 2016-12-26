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Пензенцы выражают соболезнования в связи с гибелью Ту-154

26 декабря в 12:59 112 просмотров

В Пензе пользователи социальных сетей скорбят в связи с гибелью самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Самолет попал в авиакатастрофу 25 декабря, вскоре после того, как он вылетел из сочинского аэропорта, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека, в том числе — журналисты и артисты Ансамбля имени Александрова.

Люди в сетях пишут слова соболезнования и поддержки близким погибших.

«Скорбим по погибшим в крушении Ту-154 Минобороны РФ. Артисты и журналисты летели поздравлять наших военных в Сирии с Новым годом… Вечная память…» — написала горожанка в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/ ; скриншот - https://www.instagram.com/p/BOczbY-A-eL/?taken-by=shtyreva_ks ; скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456245491%2Falbum-118193328_00%2Frev
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