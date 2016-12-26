Пензенцы выражают соболезнования в связи с гибелью Ту-154

В Пензе пользователи социальных сетей скорбят в связи с гибелью самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Самолет попал в авиакатастрофу 25 декабря, вскоре после того, как он вылетел из сочинского аэропорта, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека, в том числе — журналисты и артисты Ансамбля имени Александрова.

Люди в сетях пишут слова соболезнования и поддержки близким погибших.

«Скорбим по погибшим в крушении Ту-154 Минобороны РФ. Артисты и журналисты летели поздравлять наших военных в Сирии с Новым годом… Вечная память…» — написала горожанка в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».