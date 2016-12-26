У городищенца нашли более 1000 бутылок «левого» алкоголя

«Я родился в деревне и помню, как там относились к семьям, в которых варили и продавали самогон. Это трагедия для семьи, когда мужчина пьет, семья распадается. Мне это близко и понятно, я за то, чтобы искоренить это зло в Пензенской области. Трагедия произошла у нас в Кузнецке, трагедия произошла в Иркутске. Я объявил месячник по борьбе с контрафактом. Тех, кто занимается незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, ничего не останавливает — ни трагедии, ни общественная работа, ни жестокие наказания», — отметил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, полицейские нашли в Городищенском районе более тысячи бутылок водки и элитного алкоголя.

«У нас в Пензе токарь одного из заводов тоже дома разливал. Вопросом нужно заниматься. Спрос с таких людей должен быть другим. Гибнут люди, и это трагедия. Плохо, что мы что-то делаем, только когда что-то произойдет», — сказал губернатор.

Глава региона призвал навести порядок в регионе и не быть равнодушными в решении этой проблемы.