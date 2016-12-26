25 жителей дома для инвалидов проиграли иск к мэрии Пензы

Истцы требовали признать, что дом, введенный в эксплуатацию в 1990 году, утратил статус специализированного жилого фонда. По документам, он предназначен для одиноких ветеранов и инвалидов, однако еще в начале 90-х сюда заселяли, кого попало — в том числе, вчерашних зэков, больных туберкулезом и алкоголизмом.



16 февраля 1993 года мэр Пензы Александр Калашников своим постановлением запретил прописывать в доме посторонних и исключил возможность приватизации. Эта норма не действует с 2004 года, но перевести квартиры в собственность жильцы до сих пор не могут — статус «специализированного жилого фонда» никто не отменял, хотя здание, как считают жильцы, ему давно не соответствует. По их словам, оно находится в плачевном состоянии — есть проблемы с электропроводкой, появились трещины на стенах. Кроме того, здесь отсутствует необходимая инфраструктура — нет прачечной, помещений для посильной трудовой деятельности и досугового центра, закрыты дневной стационар на 25 койко-мест и столовая.



Жители многоэтажки неоднократно обращались в мэрию с просьбой признать, что дом, находящийся в муниципальной собственности, утратил свой первоначальный статус, но неизменно получали отказ. В заключении межведомственной комиссии от 3 марта 2016 года подтверждалось, что многоэтажка соответствует требованиям специализированного жилого помещения. Жильцы с этим выводом не согласились и подали иск в суд. Они утверждают, что обследование дома вообще не проводилось.



Представитель истцов по доверенности Дмитрий Кузнецов отмечает, что после того, как Жилищный кодекс РФ вступил в силу, мэрия должна была установить правовой статус дома, поскольку в современном законодательстве нет такого понятия, как «специальный жилой дом для одиноких престарелых граждан», а есть понятия «жилые помещений в домах системы социального обслуживания» и «жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан». Соответствующих шагов, как он считает, мэрия не предприняли. Лишь 41 квартиру в многоэтажке городские власти перевели в маневренный фонд.



«Оставшиеся квартиры, не отнесенные в установленном порядке к какому-либо виду специализированных жилых помещений до определения их правового статуса, фактически являются просто жилыми помещениями», — заявил Кузнецов в суде (цитата по тексту судебного решения — прим. авт.).



Порядок, при котором мэрия отказывается определять статус остальных квартир, запрещает приватизацию, а после смерти жильца переводит его квартиру в маневренный фонд, он называет «злоупотреблением правом».



Представитель администрации Ольга Котосова, выступавшая в суде, не отрицала, что в доме по пр. Строителей, 1 нет комплекса служб социально-бытового назначения, но при этом подчеркнула, что статус недвижимости был определен изначально.



«Только к ведению собственника относится изменение данного статуса или исключение жилых помещений из специализированного жилого фонда. На момент предоставления жилых помещений граждане являлись пенсионерами по старости либо пенсионерами-льготниками, то есть подлежали вселению в специальный дом, предназначенный для людей преклонного возраста и инвалидов», — заметила представитель мэрии.



Она просила отказать в удовлетворении иска. По ее словам, в дом заселяются лица, нуждающиеся в социальной защите, в том числе — инвалиды и погорельцы.



«В случае удовлетворения требований мэрия лишится возможности обеспечить жильем особо нуждающихся лиц», — добавила она.



Судья Лариса Николаева заняла позицию мэрии. В своем решении она отметила, что только собственник вправе включать здание в специализированный жилой фонд и исключать из него. Судья подчеркнула, что спорный жилой дом не может быть признан утратившим статус специализированного жилого дома для одиноких лиц преклонного возраста и инвалидов, а отсутствие инфраструктуры не является достаточным для этого основанием. На этом основании в удовлетворении иска жильцам было отказано.



По словам Дмитрия Кузнецова, решение будет оспорено в суде вышестоящей инстанции.



«12 декабря нами подана апелляционная жалоба в Пензенский областной суд. Ее рассмотрение по существу пройдет в следующем году», — сообщил он ИА «Пенза-Пресс».