Пензенцев приглашают в зоопарк посмотреть на символ уходящего года (видео)

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2016 год Красной Огненной Обезьяны близится к завершению. Это животное считают эгоистичным, ветреным, но веселым. Как в Пензе прощаются символы-покровители с их уходящим годом?

Колобусу, как и остальным обезьянам, которые живут в пензенском зоопарке, не до веселья. 2016 год, символом которого они являлись, завершается. По гороскопу, Год Обезьяны способен был одновременно напугать и насмешить, огорчить неприятностями и тут же обрадовать добрыми известиями.

«Обезьяна она такая шустрая, озорная. Со всеми годами жалко прощаться, но и Новый год интересно встречать, будут новые впечатления», — сказала жительница г. Пензы Алена Паняева.

Уходящий 2016 год в пензенском зоопарке называют удачным. За 12 месяцев там случился настоящий беби-бум. Пару месяцев назад детеныш появился и в семействе гиббонов. Сейчас малыш находится под постоянной опекой мамы Бениты, сообщает телеканал «Экспресс».

Пензенцев приглашают полюбоваться обезьянами — покровителями уходящего года. Красную Огненную в зоопарке, конечно, не встретить, но есть капуцины плакса, макаки и даже полуобезьяны — в экспозиции представлены лемуры.

«Сейчас обезьяны находятся в теплых вольерах, полностью мы их перевели. У нас их — семь видов, все абсолютно разные по характеру, по поведению, у всех разный рацион», — рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

В 2017-ом покровительство от приматов перейдет к петухам, кстати, тоже огненным красным. Петух в восточном календаре — это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Так что грядущий год обещает быть богатым на перемены в жизни каждого. Говорят, что в Новом году повезет целеустремленным и волевым людям.