В Пензенской области в 2017 году запустят программу по ремонту школ (видео)

« Юбилейный». Помещение более десяти лет находилось в аварийном состоянии. Ремонт начался еще три года назад , недавно завершились отделочные работы. Теперь местным ребятам есть , где заниматься , здесь работает множество спортивных секций от мини-футбола до аэробики." data-title="В Пензенской области в 2017 году запустят программу по ремонту школ — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Чемодановка Пензенской области отремонтировали спортивный зал культурного центра «Юбилейный». Помещение более десяти лет находилось в аварийном состоянии. Ремонт начался еще три года назад, недавно завершились отделочные работы. Теперь местным ребятам есть, где заниматься, здесь работает множество спортивных секций от мини-футбола до аэробики.

Еще недавно чемодановские ребятишки и мечтать не могли о таком просторном спортзале. Старая крыша здания, в котором он располагается, нуждалась в капитальном ремонте. Работы начались еще в 2013 году. Первым делом поменяли крышу, а в 2016 году закончили внутреннюю отделку помещений, заменили коммуникации. Теперь в обновленном спортзале культурного центра «Юбилейный» буквально отбоя нет от местной ребятни, сообщает телеканал «Экспресс».

«Здесь не занимались дети. И, когда я осенью увидел эту проблему, было принято решение выделить дополнительные денежные средства, отремонтировали спортзал. Сумма-то небольшая — три с половиной миллиона, но дети будут заниматься спортом, они будут заняты. Это очень здорово», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сейчас спортивный зал по размеру игровой площадки соответствует физкультурно-оздоровительному комплексу. Здесь можно заниматься легкой атлетикой, боксом, аэробикой и различными видами борьбы, играть в баскетбол, волейбол и, конечно же, футбол. Павел Лисенков с шести лет серьезно увлекается этим видом спорта. Он — один из лучших игроков местной команды. Теперь у юного футболиста есть возможность тренироваться круглый год.

«Во-первых, здесь очень хорошие ворота. Во-вторых, хорошее покрытие. И габариты зала подходят, чтобы здесь тренироваться», — рассказал Павел Лисенков.

В Пензенской области еще немало спортзалов, требующих обновления. По решению Ивана Белозерцева, в 2017 году в регионе запустят программу ремонта школ, в первую очередь, сельских. Она будет действовать как минимум три года. Благодаря ней в должное состояние приведут не только классы в учебных заведениях, но и спортзалы, а также летние спортивные площадки.