Елку в доме пензенца «украсили» черви

В Пензе у одного из горожан на елке завелись червяки.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Жена неделю назад принесла домой пару еловых веток для запаха, так как ставим искусственную елку, а сегодня утром обнаружил незваных гостей, на тех самых ветках», - написал горожанин.



«Муж в прошлом году притащил также сосновых веточек. Я не сразу поняла, откуда зеленая пыль на полу… А потом как глянула! Такие же елочные игрушки висели», - прокомментировала пост подсписчица.

«В этом году в наших краях появились эти паразиты. Японская гусеница какая-то. Жрет сосны. И то, что они морозы пережили, меня не радует… Они все сжирают, одни ветки остаются», — написал другой пользователь.