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Пензенцам напоминают об опасности на дороге зимой

26 декабря в 15:43 348 просмотров

Госавтоинспекция просит пензенцев быть внимательными на дорогах зимой.

«Водителям следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами», — напомнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы просят водителей ездить с включенными световыми приборами. Отмечено также, что следует учитывать погодные условия и выбирать соответствующий скоростной режим.

Соблюдение этих требований поможет избежать ДТП.

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