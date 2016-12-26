( провинция Хунань) под руководством директора компании по развитию китайско-российских инвестиций Чжао Чжиюань. Стороны обсудили строительство аквапарка в городе." data-title="В Пензе разрабатывают план строительства аквапарка — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе вновь состоялась встреча с делегацией из Китая (провинция Хунань) под руководством директора компании по развитию китайско-российских инвестиций Чжао Чжиюань. Стороны обсудили строительство аквапарка в городе.

В ноябре текущего года для инвесторов были подготовлены материалы по приоритетным инвестиционным проектам, в том числе — по проекту «Аквапарк», напомнили в пресс-службе мэрии.

В результате китайские инвесторы решили продолжить дальнейшее сотрудничество.

«По итогам встречи рассмотрен вопрос о необходимости составления календарного плана подготовки инвестиционного проекта «Водный комплекс «Аквапарк» с учетом заданных вопросов и высказанных мнений на встрече», — пояснили в пресс-службе.