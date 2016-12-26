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В Пензе разрабатывают план строительства аквапарка

26 декабря в 15:50 856 просмотров
(провинция Хунань) под руководством директора компании по развитию китайско-российских инвестиций Чжао Чжиюань. Стороны обсудили строительство аквапарка в городе.

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В Пензе вновь состоялась встреча с делегацией из Китая (провинция Хунань) под руководством директора компании по развитию китайско-российских инвестиций Чжао Чжиюань. Стороны обсудили строительство аквапарка в городе.

В ноябре текущего года для инвесторов были подготовлены материалы по приоритетным инвестиционным проектам, в том числе — по проекту «Аквапарк», напомнили в пресс-службе мэрии.

В результате китайские инвесторы решили продолжить дальнейшее сотрудничество.

«По итогам встречи рассмотрен вопрос о необходимости составления календарного плана подготовки инвестиционного проекта «Водный комплекс «Аквапарк» с учетом заданных вопросов и высказанных мнений на встрече», — пояснили в пресс-службе.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/901/800_600_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/901d3cf54e14af042b7ff4dfd6835aad.JPG
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