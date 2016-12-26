« С Новым годом , Служба крови!»." data-title="77 пензенцев сдали кровь в рамках новогодней акции — Пенза-пресс, рунет за день">

По данным областного минздрава, в акции приняли участие участие 77 человек.

«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет, Центр крови полностью обеспечивает все лечебные учреждения Пензы и Пензенской области необходимыми гемокомпонентами», — сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова

Также в министерстве отметили, что 28 декабря пройдет заключительный день работы Пензенского областного клинического центра крови в 2016 году. В следующем году доноры смогут сдавать кровь с 9 января.