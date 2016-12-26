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77 пензенцев сдали кровь в рамках новогодней акции

26 декабря в 16:30 278 просмотров
«С Новым годом, Служба крови!».

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26 декабря в Пензе прошла всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!».

По данным областного минздрава, в акции приняли участие участие 77 человек.

«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет, Центр крови полностью обеспечивает все лечебные учреждения Пензы и Пензенской области необходимыми гемокомпонентами», — сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова

Также в министерстве отметили, что 28 декабря пройдет заключительный день работы Пензенского областного клинического центра крови в 2016 году. В следующем году доноры смогут сдавать кровь с 9 января.

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