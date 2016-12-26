« Арбековской заставы» благодаря запуску нового производства." data-title="Цены на квартиры в «Арбековской заставе» снизили — Пенза-пресс, рунет за день">

«Территория жизни» переходит на использование строительных материалов собственного производства. Мощность «Домостроительного комбината XXI века», запущенного в декабре, составляет более 100 тыс. кв. м. в год. Помимо домокомплектов, здесь выпускают и бетонную продукцию для строительства дорог, прокладки инженерных сетей, а также элементы благоустройства территорий.

На церемонии открытия завода губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил руководству предприятия патронажный сертификат, который дает право на первоочередное согласование в инстанциях, гарантирует организационную и консультационную поддержку. Запуск высокотехнологичного производства позволит застройщику снизить себестоимость строительства.

«Территория жизни» — первая компания в сегменте эконом-жилья, которая прекращает бартерные отношения с подрядчиками. В новом году объекты «Территории жизни» будут реализовываться только через официальный отдел продаж застройщика и нашего партнера, компанию «Н-Маркет». Это мера на фоне обеспечения потребностей строительства изделиями собственного производства позволяет нам вывести на рынок лучшее ценовое предложение — стоимость квадратного метра жилья в «Арбековской заставе» начинается от 27 000 рублей", — сообщила генеральный директор «Супермаркета недвижимости» Марина Шулешова.

Справедливая цена установлена на все строящиеся дома седьмого микрорайона, в том числе, и на те, которые находятся в высокой степени готовности.

«Быстрыми темпами ведутся работы на пятом строении жилого комплекса. Подрядная организация завершила кладку стен многоэтажного дома, приступила к прокладке внешних инженерных сетей», — рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью Наталья Стеценко.

Высокотехнологичное производство домокомплектов позволит использовать и принципиально новые конструктивные решения, делая новостройки «Арбековской заставы» более комфортными, энергоэффективными и эстетически привлекательными.