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В Пензе заболеваемость РВИ выросла на 20%

26 декабря в 17:19 348 просмотров

В Пензенской области на 51 неделе зарегистрирован 2691 случай ОРВИ. Это на 18,1% выше предыдущей недели.

По данным областного управления Роспотребнадзора, высокий уровень заболеваемости отмечен в Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Лопатинском, Сердобском, Кузнецком, Кондольском, Наровчатском, Никольском, а также в Кузнецке и Пензе.

В Пензе за этот же промежуток времени заболеваемость РВИ стала выше на 20,0% - это 1223 случая.

«Суммарная заболеваемость в Пензе выше контрольного уровня на 8,1%, контрольный уровень превышен в возрастной группе от 15 лет и старше — на 8,2%", — добавили в ведомстве.

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