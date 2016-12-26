Сердобчанина в подозревают в убийстве возлюбленной

По данным следствия, 29-летняя девушка вместе со своим знакомым, 30-летним местным жителем, вернулась из гостей домой. Молодые люди начали выяснять отношения, в ходе ссоры сердобчанин ударил ее несколько раз ножом девушки. Она скончалась от полученных травм.

«Ранее он был судим за грабеж. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.