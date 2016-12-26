Кузнечанин решил сжечь свою квартиру (видео)

Развлечься с огоньком жителю города Кузнецка Пензенской области помешал оперативно прибывший наряд патрульно-постовой службы. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина попытался сжечь свою квартиру.

Обычный вечер для жильцов многоквартирного дома в Кузнецке едва не стал трагическим. Сосед с третьего этажа, переборщив с выпивкой, решил сжечь свою квартиру. О планах он известил соседей, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сначала он позвонил мне, мы с ним пообщались, он говорит, что пойдет поджигать хату. Затем зашла на кухню, чувствую — дым. Разбудила мужа, и стала вызывать полицию», — рассказала соседка подозреваемого Татьяна Рассказова.

Устроив поджог, пироман решил прогуляться во дворе, там его и задержали приехавшие на вызов полицейские. Получив от подозреваемого ключи, правоохранители проникли в квартиру и принялись тушить огонь.

«Установлено было два очага возгорания: половое стеновое покрытие, и в дальнейшем было установлено, что было открыто четыре газовые конфорки и духовой шкаф. Пожар был полностью локализован сотрудниками ППС», — сообщил и. о. начальника полиции отдела МВД г. Кузнецка Сергей Загорнов.

Задержанный мужчина так и не смог объяснить, зачем устроил пожар.

«Я даже не знаю, как это объяснить — зачем включил, зачем поджег вообще свою квартиру. Понятия не имею, может что-то произошло с головой от вина», — предположил подозреваемый.

От выходки соседа жильцы дома — в шоке. Говорят, теперь от него можно ожидать всего, что угодно. Ведь сгореть мог не только он, но и весь подъезд.

Чтобы найти объяснение своей выходке у любителя острых ощущений будет 15 суток. Мужчину взяли под арест.

По факту поджога проводится пожарная проверка.