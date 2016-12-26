В Пензе провели панихиду по погибшим в авиакатастрофе под Сочи (видео)

, 26 декабря , объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. На территории страны приспущены Государственные флаги Российской Федерации , а в учреждениях культуры и на телеканалах отменены развлекательные программы. Жители Пензы восприняли трагедию , как личную. Многие с утра пришли почтить память погибших в храмы города." data-title="В Пензе провели панихиду по погибшим в авиакатастрофе под Сочи — Пенза-пресс, рунет за день">

Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. На территории страны приспущены Государственные флаги Российской Федерации, а в учреждениях культуры и на телеканалах отменены развлекательные программы. Жители Пензы восприняли трагедию, как личную. Многие с утра пришли почтить память погибших в храмы города.

В храме первоверховных апостолов Петра и Павла после утренней службы многие пензенцы остались, чтобы помолиться за упокоение души тех, чья жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе над Черным морем, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сегодня святая Русь скорбит о прежде почивших, прежде ушедших из жизни православных христиан, которые погибли в авиакатастрофе. Скорбит весь мир, скорбит наша церковь. Больно», — сказал священник храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Сергей.

Пензенцы восприняли трагедию, как собственную. Катастрофа оборвала жизни 92 человек, среди них — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы воздушно-космических сил России.

«Этот коллектив действительно очень мощный. Мы его все знали, любили. Они и у Папы Римского выступали. Их все знают во всем мире. Действительно, удар был нанесен в самое сердце», — сказала солистка Губернаторской симфонической капеллы Елена Машина.

На борту разбившегося лайнера Министерства обороны также были съемочные группы трех федеральных телеканалов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.