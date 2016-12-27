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Стрючков рассказал о строительстве в регионе новых больниц

27 декабря в 11:58 544 просмотра
, какие объекты в 2017 году планируется отремонтировать и построить.

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Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков 27 декабря в ходе итоговой пресс-конференции в региональном минздраве рассказал о том, какие объекты в 2017 году планируется отремонтировать и построить.

«Мы продолжаем реконструкцию бывшего роддома на ул. Пушкина. Планируем его завершить в марте, он будет выполнять консультационные функции, там будут генетические исследования, подготовка к ЭКО. ЭКО будет проводиться в новом перинатальном центре», — сообщил глава регионального минздрава.

По словам Владимира Стрючкова, также в настоящее время завершается ремонт в больнице № 4.

В 2017 году планируется построить три объекта в районах и ввести в эксплуатацию четыре. В следующем году начнется строительство хирургического комплекса в Кузнецке.

«Строительная организация предлагает все снести и заново построить, встречи с инвесторами проведены», — отметил Владимир Стрючков.

Он сообщил, что губернатор принял решение о выделении 100 млн рублей на реконструкцию здания на ул. Пионерской, 2.

«Это место намоленное, было построено в 1958 году, это была больница скорой помощи. Пенза тогда была пионером в этом. Потом появились новые учреждения, здание устарело. Там будет диспетчерский центр, центр медицины катастроф, учебно-методический центр», — пояснил министр.

Также он отметил, что есть проблемы с материальным состоянием областной офтальмологической больницы им. Н. А. Семашко.

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