, в 2016 году завершилась длительная работа по приведению сети учреждений здравоохранения к нормам и стандартам Минздрава РФ." data-title="Стрючков: Пензенская область — в лидерах по доступности медицины — Пенза-пресс, рунет за день">

Министр здравоохранения Пензенской области 27 декабря на пресс-конференции подвел итоги года. По его словам, в 2016 году завершилась длительная работа по приведению сети учреждений здравоохранения к нормам и стандартам Минздрава РФ.

«Сейчас в Пензенской области сформирована трехуровневая система медицинской помощи: медико-санитарный уровень, межрайонные лечебные учреждения, областные лечебные учреждения, где оказывается специализированная высокотехнологическая медицинская помощь. Причем, если человеку нужна помощь сразу на третьем уровне, то его сразу доставляют в соответствующее лечебное заведение», — сказал министр.

«На территории Пензенской области все население закреплено за участковыми терапевтами, по этому показателю мы входим в число лидеров. Мы достигаем показателя по доступной помощи. Это не просто слова — было проведено социологическое исследование, наш регион вошел в число первых пяти субъектов, в которых доступность — на высоком уровне», — подчеркнул Стрючков.

Глава областного минздрава добавил, что в этом году при помощи минсельхоза и местных администраций построены четыре ФАПа. Продолжается работа по возведению перинатального центра. Срок его сдачи перенесен на конец марта.

«Строительная часть будет готова в конце января. Монтаж оборудования начнется в начале февраля. Первого пациента планируем принять 31 марта. Все, что зависело от субъекта, выполнено. Мы подготовили специалистов, медработников, технологии ими освоены», — подчеркнул Владимир Стрючков.

О том, какие учреждения здравоохранения построят и отремонтируют в 2017 году, можно узнать здесь.