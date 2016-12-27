Tele2 начинает продавать смартфон с поддержкой 4G

В Пензе компания Tele2 запускает в продажу новую версию смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE. Абоненты предлагают купить новый аппарат и начать пользоваться услугами Tele2 на выгодных условиях.

От своего предшественника Tele2 Midi LTE смартфон отличается тем, что в этой модели — увеличенный объем встроенной памяти (16 Гб) и поддержка передачи данных в сетях 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц.

Модель оснащена экраном в 4,5 дюйма с широкими углами обзора и двумя камерами. Tele2 Midi LTE имеет слот для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Для удобства абонентов в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Гудок» и «Мой Tele2».

Новый Tele2 Midi LTE есть как в черном, так и белом цветах и уже продается во всех регионах присутствия компании, а также в интернет-магазине по низкой цене — за 4 490 рублей. Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

«Жители Пензы уже успели оценить линейку наших брендированных смартфонов и спрос на устройства продолжает расти. Уверен, что наша последняя новинка Tele2 Midi LTE также придется по душе абонентам, которые не хотят переплачивать за функциональный аппарат с поддержкой технологии скоростной передачи данных. У смартфона удобный интерфейс, стильный дизайн и два слота для SIM-карт. Как и все остальные брендированные устройства компании, гаджет продается без дополнительных платежей по фиксированной цене 4 490 рублей», — отметил Артемий Кашников, директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске.