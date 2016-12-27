, отвечая на вопросы журналистов , прокомментировали запрет на выдачу пациентам медицинских карт." data-title="В минздраве прокомментировали запрет на выдачу медкарт — Пенза-пресс, рунет за день">

На итоговой пресс-конференции в минздраве Пензенской области 27 декабря глава ведомства Владимир Стрючков и его заместитель Оксана Чижова, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировали запрет на выдачу пациентам медицинских карт.

По словам журналистов, жители региона недовольны тем, что на руки не могут получить свои медицинские карты, в которых содержатся анализы и рентгеновские снимки. Они необходимы при обращении в другие лечебные учреждения, в том числе — в платные.

«Первое — карточка — это рабочий документ, который принадлежит лечебному учреждению. Другое дело, что дано право сделать ксерокопию и выдать ее пациенту. Второе — когда мы перейдем на электронный формат, надобность в получении карты отпадет. Как это будет выглядеть, пока не знаю, за границей это пластиковая карточка. Причем информация должна быть защищена, так как составляет врачебную тайну. Как информация будет передаваться пациенту, пока не знаем», — сказал Владимир Стрючков.

«Карточки выдавать на руки нельзя было давно, но городская детская поликлиника выдавала в нарушение регламента. […] Что касается анализов, рентгенов — сами бланки могут выдаваться на руки. Пациент может также получить выписку в любой момент. По заявлению, он может ознакомиться с карточкой», — добавила Оксана Чижова.

В минздраве также сообщили, что в регионе стартует проект по созданию «личного кабинета» пациента, где в перспективе можно будет производить выгрузку справок.

«В следующем году мы стопроцентно от карточек уйдем», — подчеркнул министр.

Ранее на пресс-конференции сообщили о привлечении волонтеров для чтения лекций о ЗОЖ и помощи пожилым и ремонте ряде учреждений здравоохранения.