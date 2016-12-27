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У 11 женщин из Пензенской области при родах выявили ВИЧ — Олейник

27 декабря в 13:25 308 просмотров
, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник в своем блоге в «ЖЖ» поделился итогами совещания по вопросам, связанным с профилактикой передачи инфекции от матери ребенку.

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Заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник в своем блоге в «ЖЖ» поделился итогами совещания по вопросам, связанным с профилактикой передачи инфекции от матери ребенку.

По его словам, при родах у 11 женщин из Пензенской области была выявлена ВИЧ-инфекция.

«Проблема — в том, что женщины не становились на учет по беременности и не знали о своем диагнозе. Это не позволило вовремя провести химиопрофилактику. А уж это, в свою очередь, привело к инфицированию одного ребенка. Пока. И, увы, поголовное большинство женщин были из Пензы и имели наркотические проблемы», — написал Сергей Олейник.

Он также отметил, что было принято решение обсудить сложившуюся ситуацию на координационном совете при правительстве Пензенской области и привлечь к решению проблемы другие, не медицинские службы — в рамках межведомственного взаимодействия.

«Потому что на учет по беременности в области не встают около 1% женщин, беременность у которых заканчивается родами — почти 150 человек за год. И все они могут быть инфицированы ВИЧ. Чем выше пораженность населения — тем выше риск. А в целом количество наших усилий в течение последних пары лет перешло в качество», — добавил блогер.

Фотография: Скриншот: http://aidsexpert.livejournal.com/
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