Белозерцев вошел в топ-50 национального рейтинга губернаторов

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за 2016 год, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-50.

Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, сообщается на портале russia-rating.ru.

В результате губернаторов разделили на три группы в соответствии с набранными баллами. Так, первую группу, а, соответственно, и весь рейтинг, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В тройке лидеров также — губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Иван Белозерцев вошел во вторую группу рейтинга, заняв 41 место.

Замкнул рейтинг глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.