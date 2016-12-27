Белозерцев вошел в топ-50 национального рейтинга губернаторов

Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, сообщается на портале russia-rating.ru.
В результате губернаторов разделили на три группы в соответствии с набранными баллами. Так, первую группу, а, соответственно, и весь рейтинг, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В тройке лидеров также — губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Иван Белозерцев вошел во вторую группу рейтинга, заняв 41 место.
Замкнул рейтинг глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.