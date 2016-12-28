48 пензенских школьников вернулись с Кремлевской елки (видео)

Школьники из Пензенской области побывали на главном новогоднем представлении страны — Кремлевской елке. В Москве ребята провели два дня.

48 ребят из Пензенской области вернулись из Москвы, где посетили Кремлевскую елку. На главном новогоднем представлении страны, которое мечтает увидеть каждый ребенок, побывали отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей. Из столицы, кроме сладких подарков, школьники привезли массу впечатлений, которые останутся с ними на всю жизнь.

«Спектакль был очень оригинальным и необычным. Актеры были в ярких костюмах и очень красивые», — рассказал школьник из г. Нижний Ломов Глеб Налетов.

Эмоциями от увиденного Глеб первым делом поделился с мамой. Они постоянно были на связи, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сначала было очень волнительно. Но потом, когда я увидела, на каком уровне это все организовано, что полицейские их сопровождают, врачи, очень много воспитателей. Как-то уже стало намного спокойнее. Когда звонила ребенку, спрашивала впечатления о Кремлевской елке, он сказал, что это не передать словами. То есть впечатлений — море», — рассказала мама Глеба Юлия Перемышлина.

Многим юным пензенцам запомнился главный российский Дед Мороз.

«Я всегда думала, что у него не настоящая борода, но на самом деле, она у него настоящая», — сказала школьница из поселка Колышлей Анастасия Акимова.

Кроме того, пензенцы погуляли по празднично украшенному центру столицы, сходили на экскурсию в Оружейную палату. Но главное, за время поездки школьники успели подружиться и договорились продолжить общение в социальных сетях.