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Стрючков: 2016 год по вакцинации — рекордный

27 декабря в 14:27 222 просмотра

В 2016 году в Пензенской области привито от гриппа рекордное количество людей. Об этом на пресс-конференции 27 декабря сообщил министр здравоохранения Владимир Стрючков.

«2016 год — рекордный. Мы привили от гриппа 47% населения региона — более 600 тысяч людей. Такой цифры ни в одном году не было», — отметил он.

По словам министра, хорошего результата удалось достичь благодаря национальному календарю, широкому освещению темы вакцинации в СМИ, призывов власти делать прививки и благодаря работодателям.

«Впервые нам план за счет работодателей практически удалось выполнить», — подчеркнул Владимир Стрючков.

По словам замминистра Оксаны Чижовой, в этом эпидсезоне зарегистрировано три случая гриппа, все они проходят в легкой форме.

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