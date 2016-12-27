Путин призвал сократить вредные выбросы в атмосферу

Глава государства Владимир Путин призвал сократить количество загрязнений и вредных выбросов в атмосферу в два раза. Об этом он сообщил во время заседания Госсовета по вопросу экологического развития России, пишет « Газета.Ru ».

По словам президента, если не принять эти меры, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов дойдут до предела.

«А это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», — сказал Путин.

По словам президента, снизить вредные сбросы следует и в почву, и в водоемы.

Он отметил, что природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное значение, пишет издание.

«Россия выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости», — цитируют журналисты его слова.