Знаковые события 2016 года в Пензенской области

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Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова составила список наиболее значимых событий уходящего года. Что важного произошло в политической, культурной и общественной жизни Пензенской области? Об этом — в нашем материале.

Экономика

Деловая поездка в Казахстан

28 марта делегация Пензенской области под руководством губернатора Ивана Белозерцева отправилась в Республику Казахстан. За время командировки пензенцы провели деловые встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Казахстан Михаилом Бочарниковым, руководителями министерств и ведомств дружественного государства, а также с акимом г. Астаны Адильбеком Джаксыбековым.

В частности, Иван Белозерцев и вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики.

Рекордный урожай

В Пензенской области выросли показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур, что позволяет региону находиться в лидерах ПФО. Также в этом году собрали рекордный урожай подсолнечника.

Поездка пензенской делегации в Китай

В ноябре делегация Пензенской области во главе с губернатором посетила с деловым визитом Китай. Результатом поездки стала заинтересованность китайских инвесторов в работе с Пензенским регионом. Так, китайская компания выразила готовность построить свинокомплекс на 300 000 голов, элеватор на 100 000 тонн по переработке и хранению зерна, китайским партнерам предложили также создать в Пензе реабилитационный центр. Губернатор также сообщил, что есть перспектива сотрудничества с компанией, которая работает в сфере эндопротезирования. Это производственное предприятие, его представительства работают в Европе, Азии, Латинской Америке.

Инвестиционное послание губернатора

2 декабря Иван Белозерцев выступил с инвестиционным посланием. Согласно прогнозу, инвестиции в экономику региона за 2016 год составят 70 млрд рублей. В следующем году планируется привлечь уже 75 миллиардов. Инвесторов будут привлекать льготами и преференциями, снижением административного давления на бизнес.

Иван Белозерцев особо выделил перспективные инвестиционные проекты. В частности, это строительство второго цеха сборки металлообрабатывающего оборудования («Станкомашстрой»; стоимость — 800 млн рублей), расширение комплекса по выращиванию индейки до 100 тыс. тонн в год («ПензаМолИнвест», инвестиции — 6,5 млрд рублей), создание логистического центра, рассчитанного на хранение 20 тыс. тонн сельхозпродукции («Областной производственный комбинат»; вложения — 395 млн рублей), строительство откормочных ферм на 280 тыс. свиней («Черкизово»; 2,6 млрд рублей), ввод в эксплуатацию семенного завода в с. Тимирязево и элеватора в Пачелмском районе («Русмолко»; около 2 млрд рублей) и другие.

Подписание соглашения о сотрудничестве с Брянской областью

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Александр Богомаз, глава Брянской области, подписали договор о сотрудничестве. Теперь регионы будут взаимодействовать в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Политика

Лишение мандата депутата Законодательного собрания Пензенской области Андрея Зуева

12 января Андрея Зуева признали виновным в вымогательстве, но освободили из зала суда за истечением сроков давности уголовного преследования. В связи с этим Законодательное Собрание досрочно прекратило его депутатские полномочия.

Смерть экс-губернатора Василия Бочкарева

22 июня на 68-м году жизни скончался экс-губернатор Пензенской области Василий Бочкарев. Развитию региона он посвятил 17 лет. Проститься с ним в киноконцертный зал «Пенза» пришли сотни горожан, приехали полпред президента в ПФО Михаил Бабич, представители Нижегородской и Самарской областей, Пермского края, Республик Татарстан и Мордовия и других субъектов РФ. Похоронили Василия Бочкарева на Ново-Западном кладбище.

Переход Юрия Кривова и Вячеслава Гладкова на работу в правительство Севастополя

6 сентября на сессии Законодательного собрания города Севастополя депутаты поддержали кандидатуры пензенца Юрия Кривова и зареченца Вячеслава Гладкова на посты вице-губернаторов. Экс-заместителю председателя правительства Пензенской области поручено курировать образование и здравоохранение, а экс-мэру Заречного — сферу общественной коммуникации, развития местного самоуправления и общественной безопасности.

Назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ

9 сентября президент Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя благотворительного фонда «Покров», главы исполкома пензенского ОНФ Анны Кузнецовой уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этом посту она сменила Павла Астахова.

Назначение Олега Ягова зампредом правительства

Декана историко-филологического факультета ПГУ Олег Ягов назначили заместителем председателя правительства Пензенской области. На этом посту он сменил Юрия Кривова, перешедшего на работу в Севастополь.

Выборы в Государственную Думу РФ

18 сентября в Пензенском регионе открылись 1105 избирательных участков. По данным облизибркома, на выборы пришли 60,63% избирателей. Большинство пензенцев проголосовали за «Единую Россию» — 64,26%. В 146 одномандатном округе победил представитель партии «Единая Россия» Сергей Есяков. Свои голоса ему отдали почти 64% избирателей. Лидером голосования по 147 округу стал Леонид Левин — кандидата поддержали 61,85% голосующих.

Назначение Андрея Кулинцева первым зампредом правительства

3 октября распоряжением губернатора Андрей Кулинцев был назначен первым зампредом правительства Пензенской области. Он курирует и сопровождает вопросы, связанные с реализацией областных программ, достижением индикативных показателей, а также осуществляет взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами — это касается сфер промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства.

Культура

Создание новой региональной лиги КВН

Региональная лига «Сура» пришла на смену Пензенской областной лиге КВН, которая прекратила свое существование по финансовым причинам в начале года. Многие переживали, что Клуб веселых и находчивых навсегда покинул Пензу, однако ему подарили новую жизнь — появилась новая региональная лига «Сура». Возглавили ее местные КВНщики.

Jazz May

Фестиваль джазовой музыки, ставший уже традиционным, проходил в Пензе с 20 по 22 мая. В 2016 году Jazz May не только расширил свои границы благодаря появлению альтернативной площадки, но и впервые на фестивале не только пели, но и танцевали — Ксения Пархатская показала, что такое настоящий джазовый танец.

День города

В 2016 году день рождения Пензы горожане отмечали три дня. Праздничные мероприятия стартовали 11 июня и завершились праздничным салютом 13 числа.

45-й Лермонтовский праздник

Юбилейный праздник в Тарханах прошел с размахом — в этом году для гостей пели Александр Маршал, Марина Девятова, Олег Погудин, также приехали актер Аристарх Ливанов и поэт Андрей Дементьев. Более сотни человек почтили память великого поэта, рожденного на пензенской земле.

Первый фестиваль детского кино «Солнечный круг»

1 сентября в Пензе впервые прошел открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг». Его главной гостьей стала режиссер Наталья Бондарчук — дочь народных артистов СССР, режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.

Кинофестиваль «Мужская роль»

Несмотря на трудное финансовое положение, девятый фестиваль, посвященный Ивану Мозжухину, все же состоялся. Его гостями стали известный московский киновед Сергей Филиппов и исполнитель главной роли в фильме «Хороший мальчик» Семен Трескунов.

Спорт

Спасение «Дизеля»

Решилась судьба хоккейного клуба «Дизель». Большинство кредиторов на общем собрании 29 февраля проголосовало за изменение процедуры банкротства. Вместо конкурсного производства, которое предполагает распродажу имущества и ликвидацию юрлица, ввели внешнее управление.

Реконструкция стадиона «Зенит» к чемпионату мира по футболу

На тренировочной базе спорткомплекса «Зенит» разместится одна из команд-участниц мундиаля. К 2018 году площадка должна измениться до неузнаваемости и полностью соответствовать высоким требованиям ФИФА. На реконструкцию стадиона в 2017 году выделят еще 30 млн рублей.

Победы пензенцев на Олимпиаде в Рио

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пензенские спортсмены завоевали семь медалей, в том числе — две золотые, их в копилку сборной принесли Анастасия Близнюк и Алия Мустафина. В медальном зачете Пензенский регион стал шестым среди субъектов России. Трехкратный призер Игр-2016 Денис Аблязин впоследствии получил звание «Спортсмена года» в Пензенской области.

Создание отделения паралимпийского комитета

1 декабря члены исполкома Паралимпийского комитета России приняли решение создать в Пензенской области региональное отделение данной организации. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что это важный шаг в развитии спорта для инвалидов.