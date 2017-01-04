, помнить лишь приятные моменты. Но не стоит забывать и о трагедиях , ведь иногда их можно избежать — важно учиться на ошибках. Предлагаем список катастроф , потрясших Россию и Пензенскую область в 2016 году." data-title="Не повторять ошибок. Трагедии 2016 года — Пенза-пресс, рунет за день">

В новый год все хотят взять с собой только хорошее, помнить лишь приятные моменты. Но не стоит забывать и о трагедиях, ведь иногда их можно избежать — важно учиться на ошибках. Предлагаем список катастроф, потрясших Россию и Пензенскую область в 2016 году.

Гибель на шахте «Северная»

25 февраля на шахте «Северная» в Воркуте в результате взрыва метана произошло обрушение горной породы. На глубине в тот момент находились 111 человек. Из-за этого и последовавших за ним еще пяти взрывов погибли 36 человек, в том числе — пять спасателей. СК республики Коми возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Бессоновском районе Пензенской области в ДТП погибли 9 человек

Авария произошла днем 2 марта на 665 км ФАД «Урал». На трассе столкнулись фура и микроавтобус. Погибли девять человек, выжили трое — оба водителя и ребенок. По версии следствия, причиной ДТП стало грубое нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.

Крушение Boeing 737−800 в Ростове-на-Дону

19 марта лайнер авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами и семью членами экипажа упал в аэропорту при посадке. Все, кто находился в самолете, погибли.

Гибель 14 детей в лагере в Карелии

Трагедия, потрясшая всю Россию. 17 июня в лагере на Сямозере в Карелии во время похода погибли 14 детей. Они совершали сплав по озеру и попали в шторм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Началась массовая проверка лагерей по всей стране.

Массовое отравление поддельным алкоголем в Кузнецке

В ночь с 19 на 20 ноября на дне рождения хозяина местного клуба произошла трагедия — гости и сам именинник отравились алкоголем. В роме, которым угощали людей, содержался метанол. Пять человек погибли, 13 попали в больницу. По предварительной версии, алкоголь был подделкой. По факту хранения и сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

Отравление «боярышником» в Иркутске

Еще один массовый случай отравления произошел в Иркутске. 77 человек стали жертвами спиртовой настойки боярышника. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе

4 декабря на 926-м километре дороги «Ханты-Мансийск — Тюмень» в ДТП попал автобус, перевозивший 27 детей из команды по спортивной акробатике и троих взрослых. Он столкнулся с легковушкой и двумя грузовиками. В результате аварии погибли 12 человек, 11 из которых — дети. Водителю, перевозчику, директору спортшколы предъявлены обвинения.

Крушение самолета Ту-154