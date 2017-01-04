Не повторять ошибок. Трагедии 2016 года

Гибель на шахте «Северная»
25 февраля на шахте «Северная» в Воркуте в результате взрыва метана произошло обрушение горной породы. На глубине в тот момент находились 111 человек. Из-за этого и последовавших за ним еще пяти взрывов погибли 36 человек, в том числе — пять спасателей. СК республики Коми возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В Бессоновском районе Пензенской области в ДТП погибли 9 человек
Авария произошла днем 2 марта на 665 км ФАД «Урал». На трассе столкнулись фура и микроавтобус. Погибли девять человек, выжили трое — оба водителя и ребенок. По версии следствия, причиной ДТП стало грубое нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.
Крушение Boeing 737−800 в Ростове-на-Дону
19 марта лайнер авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами и семью членами экипажа упал в аэропорту при посадке. Все, кто находился в самолете, погибли.
Гибель 14 детей в лагере в Карелии
Трагедия, потрясшая всю Россию. 17 июня в лагере на Сямозере в Карелии во время похода погибли 14 детей. Они совершали сплав по озеру и попали в шторм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Началась массовая проверка лагерей по всей стране.
Массовое отравление поддельным алкоголем в Кузнецке
В ночь с 19 на 20 ноября на дне рождения хозяина местного клуба произошла трагедия — гости и сам именинник отравились алкоголем. В роме, которым угощали людей, содержался метанол. Пять человек погибли, 13 попали в больницу. По предварительной версии, алкоголь был подделкой. По факту хранения и сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.
Отравление «боярышником» в Иркутске
Еще один массовый случай отравления произошел в Иркутске. 77 человек стали жертвами спиртовой настойки боярышника. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе
4 декабря на 926-м километре дороги «Ханты-Мансийск — Тюмень» в ДТП попал автобус, перевозивший 27 детей из команды по спортивной акробатике и троих взрослых. Он столкнулся с легковушкой и двумя грузовиками. В результате аварии погибли 12 человек, 11 из которых — дети. Водителю, перевозчику, директору спортшколы предъявлены обвинения.
Крушение самолета Ту-154
За неделю до Нового года, 25 декабря, пришло страшное сообщение — в Черное море рухнул самолет Минобороны Ту-154. На его борту было 92 человека: артисты ансамбля им. Александрова, журналисты, военные, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтоб поздравить российских военных в предстоящими праздниками… Причины катастрофы выясняются.
Берегите себя и своих близких в новом году! Будьте осторожны и цените жизнь!