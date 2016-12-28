Педагоги комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецка всегда тщательно готовят новогодний утренник для своих подопечных. Они отлично знают, что дети с нетерпением его ждут. Сценарий праздника в этот раз включал весьма неожиданные сюжетные повороты. Дед с мешком подарков пришел к ребятам сразу же после начала представления. Только это был не Дед Мороз, а Дед Жара, прибывший из Африки. Появление настоящего Деда Мороза было не менее оригинальным.
Воспитанникам отделения реабилитации праздник пришелся по душе. Они водили хороводы, участвовали в играх, читали новогодние стихи, сообщает телеканал «Экспресс».
С наступающим праздником ребят поздравляли не только сказочные персонажи, но и вполне реальные благотворители. Депутат Собрания представителей Кузнецка Андрей Прошин предоставил для воспитанников отделения социальной реабилитации новогодние подарки.
«Не кривя душой, скажу, что таких детей активных и веселых я не видел. Всех хочется от души поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам, в первую очередь, здоровья, пожелать позитивных моментов и хочу, чтобы все ваши желания, которые вы загадаете под бой курантов, исполнились. Также хочется поблагодарить педагогов и родителей, то, что вы делаете, — бесценно», — сказал депутат Собрания представителей Кузнецка Андрей Прошин.
Предновогодние благотворительные акции проводятся в Кузнецке десятый год. И каждый раз организаторам удается достигать поставленных целей — дарить праздник каждому ребенку.
«Направлена акция на то, чтобы дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и малообеспеченные семьи могли подарить радость ребенку», — пояснила начальник управления социальной защиты населения Кузнецка Ирина Мажаева.
В сборе подарков участвуют депутаты Собрания представителей, работники различных организаций, предприниматели и жители Кузнецка. Куратор проекта — глава администрации города Сергей Златогорский. До конца 2016 года запланировано еще несколько праздничных акций с вручением подарков детям.