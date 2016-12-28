Подарки от магазина «Детки конфетки» получили 8 юных пензенцев (видео)

«В предвкушении новогоднего волшебства!». В стенах телерадиокомпании « Экспресс» наградили победителей фотоконкурса , организованного информационным агентством « Пенза-Пресс»." data-title="Подарки от магазина «Детки конфетки» получили 8 юных пензенцев — Пенза-пресс, рунет за день">

Дарить подарки в преддверии Нового года стало уже хорошей традицией для «Пенза-Пресс». Популярное информагентство подвело итоги праздничного фотоконкурса «В предвкушении новогоднего волшебства», которое проводили в течение декабря среди юных пензенцев. В редакцию необходимо было прислать оригинальную фотографию ребенка, на который запечатлена подготовка к празднованию главного зимнего праздника. Участие в конкурсе в итоге приняло около 200 человек. Их судьбу решило интернет-голосование.

«Очень приятно, что в этом году голосующих людей было намного больше. То есть люди, не просто оставляли фотографии, но и действительно голосовали. Шла борьба, у нас было много призов от партнеров-спонсоров магазина «Детки конфетки»», — сказала PR — менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.

Победителями фотоконкурса стали восемь юных пензенцев, каждый — в своей возрастной категории. На вручении подарков не обошлось без новогодних стихотворений от детворы.

Настольный хоккей, радиоуправляемый вертолет, санки-коляска и другие подарки предоставил генеральный спонсор конкурса, магазин «Детки конфетки». Призы пришлись по душе не только малышам, но и их родителям.

Также коллектив магазина «Детки конфетки» определил еще одного счастливчика, который получил от спонсора в подарок плюшевого медведя, сообщает телеканал «Экспресс».

Своим покупателям магазин готов предложить широкий выбор детских товаров. Здесь легко найти все, что может порадовать малышей.