Пензенские спасатели отмечают профессиональный праздник (видео)

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27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели. Указ о его учреждении был подписан в 1995 году. Кстати, одна из первых поисково-спасательных служб в России появилась именно в Пензе.

В профессиональный праздник атмосфера в поисково-спасательной службе «Пензенского пожарно-спасательного центра» вполне рабочая. Несут службу спасатели круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Евгений Шишкин работает 11-й год, многое видел, ко многому привык. Однако на дежурство всегда идет с удовольствием, несмотря на то, что профессия не самая безопасная, сообщает телеканал «Экспресс».

«Как-то не приходится об этом думать, честно. Бывает страшно, но когда работаешь, об этом уже не думаешь, знаешь, что за спиной есть такой же спасатель», — сказал Евгений Шишкин.

Спасение людей — тяжелая работа не только в эмоциональном плане. Физическая подготовка и выносливость — одно из основных требований к кандидатам в спасатели. Наверное, поэтому в профессии практически нет женщин. Однако, в честь праздника, корреспонденту телеканала «Экспресс» доверили проверить силы в нелегком ремесле.

Предварительно пришлось пройти инструктаж по технике безопасности и воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Гидравлический расширитель «Спрут» весит 17 килограммов и внешне человеку несведущему напоминает огромные плоскогубцы. Железную трубу он с легкостью сжимает за секунды. Чтобы удержать инструмент в руках, надо постараться.

Справиться со вторым заданием было несколько легче. Тем не менее, после нескольких минут работы, усталость ощущается, отмечает журналист.

Спасатели, все как один говорят, что такая работа — это, прежде всего, призвание. Для многих — дело жизни. Юрий Демин работает в поисково-спасательной службе с момента ее основания. Начинать с практически нуля было не просто. В конце 80-х годов из спасательного оборудования в стране в наличии был только шанцевый инструмент.

«В то время были только лом, лопата, руки и желание. Говорят, не боятся только дураки. Наверное, в первую очередь, было интересно, потому что все было вновинку, и нужно было осваивать и технику, и способы спасения, извлечения людей и так далее», — рассказал Юрий Демин.

Впервые о создании профессиональных поисково-спасательных подразделений задумались после землетрясения в Армении в 1988 году. В 2016-ом о трагических событиях в Спитаке сняли художественный фильм. Причем, по словам участника ликвидации последствий землетрясения и, пожалуй, самого известного спасателя Пензенской области Геннадия Кабанова, весьма неплохой.

«Авторы фильма, на мой взгляд, очень удачно смешали хронику с постановочными съемками. За счет этого создавалась иллюзия полного присутствия, причем, постановочно разыгрывались те сюжеты, которые действительно имели жизнь в тот момент», — поделился мнением заместитель начальника «Пензенского пожарно-спасательного центра» Геннадий Кабанов.

В Пензе землетрясений, конечно, не бывает. Но работы у спасателей хватает всегда — паводок, лесные пожары, дорожно-транспортные происшествия, захлопнувшиеся двери и разбитые градусники. Любая ситуация, которая угрожает жизни и здоровью людей. Они придут на помощь в любом случае. Всегда.