В Кузнецке завершили работу над «Книгой памяти» (видео)

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В канун Нового года в Кузнецком районе Пензенской области завершился проект по изданию «Книги памяти». В ней содержатся сведения о жителях района, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. На подведение итогов работы пригласили всех, кто помогал в реализации проекта.

«Книга памяти» — это ценный исторический источник. На ее страницах — более 5700 имен жителей Кузнецкого района, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. В первоначальных записях еще 40-летней давности значились только фамилии погибших, без указания населенного пункта. Основой формирования «Книги памяти» стали данные, хранившиеся в архиве администрации села Никольское. Над изданием работали десятки человек: пенсионеры и школьники, чиновники и библиотекари, учителя и журналисты. Все они приняли участие в презентации проекта, сообщает телеканал «Экспресс».

«И пока у нас есть такие неравнодушные люди: и старшее поколение, и представители молодежи, я думаю, что Россия будет жива, и мы будем достойно хранить историю. И помнить всех солдат — и известных, и тех, кто без вести пропал», — сказала заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.

Над созданием «Книги памяти» трудилась инициативная группа во главе с Сергеем Самариным. Подполковник в отставке сумел сплотить вокруг себя десятки жителей района. Одни ходили по домам и собирали нужные сведения, другие — посредством интернет-ресурсов. В частности, использовался, так называемый, обобщенный банк данных «Мемориал».

«Школьникам отводилась главная роль — они «пропахивали» сайт ОБД, проводили сверку на местах. Руководитель нашей рабочей группы — заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева. Учителя, работники библиотек» — сказал координатор проекта «Книга памяти Кузнецкого района» Сергей Самарин.

Все, кто принял участие в реализации проекта, получили заслуженные награды. Презентацию книги провел председатель «Кузнецкого землячества», директор школы села Поселки Геннадий Воробьев.

«Книга памяти» существует как в печатном, так и в электронном виде. Ее экземпляры будут храниться в администрациях сел, школах и библиотеках.