Школьнику из Каменки вручили медаль за спасение утопающего (видео)

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В профессиональный праздник ведомственных наград и благодарственных писем удостоились лучшие сотрудники управления МЧС Пензенской области. В их числе оказался и пятиклассник из Каменки Владислав Григорьев. Минувшей весной он спас товарища, который едва не утонул в бассейне.

На вопрос, кем он хочет стать, школьник из Каменки Влад Григорьев, не раздумывая, отвечает — спасателем. Благо есть опыт, и какой! Этой весной подросток с друзьями отправился в бассейн, там едва не произошла трагедия, сообщает телеканал «Экспресс».

«Мы с другом надевали очки, а другой зашел в воду и попытался поплыть, но он утонул. Нам какая -то бабушка кричала: «Мальчик, мальчик утонул, давно не выныривает из воды». Он первый нырнул, у него очки слетели, а я за ним нырнул и вытащил друга», — рассказал Владислав Григорьев.

Вытащив товарища из воды, Влад сделал ему искусственное дыхание. Тем временем подоспели медики.

«Позвонил мне мой сын и попросил сообщить маме мальчика, который тонул, что его увезли в больницу. Мы, конечно, были сначала в шоке. Но потом сказали, что все нормально», — рассказала мама школьника Анна Григорьева.

За самоотверженность и героизм Влад был представлен к награде. Медаль «За спасения погибших на водах» юному жителю Каменки вручили в торжественной обстановке, на праздновании Дня спасателя.

И, конечно, среди награжденных были герои дня, люди, чья работа — помогать всем, кто в этом нуждается. Благодарственные письма губернатора, как оценка их мужества и профессионализма. Праздничная часть продолжилась концертом.