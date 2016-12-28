«В Пензе недавно прошла XXII Конференция Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», которая, в общем-то, не вызвала никакого особого интереса у активной местной общественности — отчёт о проделанной работе, планы на будущее, перевыборы руководящих органов даже самим членам партии не всегда интересны. Однако в событии имел место один момент, красноречиво свидетельствующий о том, как единороссы могут запросто подвинуть с постамента высокого самомнения любого однопартийца, создавшего самому себе этот постамент в собственных иллюзиях…

Останавливаться на теме самой конференции явно не стоит — отчёт, выступления, постановка задач и выборы. Рутина, одним словом. И главным пензенским единороссом выбрали — кого бы вы думали? Правильно — Валерия Лидина. Большинством голосов, как сообщает сайт пензенского реготделения партии. Заметим, что не единогласно — если голосов за него было большинство, значит, было и меньшинство, то есть, те, кто не хотел его видеть в партийных руководителях. Это к тому, что также избрали и региональный политсовет в составе 100 человек, из которых 30 процентов — новые персоны в этой когорте замечательных партийных активистов. То есть столько же замечательных персон из этого самого политсовета выбыли. Или вылетели… И среди них — депутат Пензенской городской Думы трёх созывов, бывший гаишник, а ныне — генеральный директор ООО «Согласие» и, если верить его анкете, некий действительный член академии «Академик» Международной академии общественных наук Юрий Зиновьев…

С одной стороны, оно и конечно — ротация актива, молодым дорога, даже в Госдуме единороссы частично свой коллектив обновили, а потому и регионам пример. Правда, членство в каком-то региональном политсовете «Единой России» никаких бонусов совсем не даёт — так просто, для престижа, да чтобы иметь какую-то подоплёку для собственного мнения по поводу чего-нибудь значимого. Иными словами, статус члена политсовета кружит голову, и тут можно начать разглагольствовать и позволять себе лишнего, пока однопартийцы дружески не осадят на место согласно статусу невеликого партийного начальника…

Итак, чего там академик Юрий Зиновьев? До сей поры в политсовете числился. А теперь перестал. А в сплочённых партийных рядах пошли слухи и предположения, что будто бы это происки самого замсека реготделения Вадима Супикова… Что будто бы чёрная кошка пробежала между ними, а ведь г-н Супиков в своё время (опять же ходят слухи) был чуть ли не учителем и наставником у этого Зиновьева. И будто бы в депутаты его даже вытащил… В академики-то, наверное, Зиновьев сам выбился — уж больно говорить красиво умеет. И однажды решил, что ему самое место в Госдуме…

Это дело, естественно, просочилось в соцсети: «Юрий Зиновьев заболел «звёздной болезнью» и одновременно «недооценённостью». Первым звонком стал «накрученный» рейтинг на сайте праймериз ЕР в десятки и иногда сотни раз превышавший рейтинг «соседей по списку» из Пензенской, да и всех соседних областей ПФО. Понятное дело, не подтвердившийся в ходе реальных праймериз»…

Короче говоря, г-н Зиновьев вовсе не сам от членства в политсовете отказался. Просто вспомнили его «рейтинги» и по предварительному келейному соглашению руководства не стали больше вспоминать о его кандидатуре ни по какому вопросу, и вся недолга. А ещё в 2019 году, когда новую Гордуму как бы выбирать будем, то, вышло такое мнение наружу из здания по ул. Гладкова, 16, дальнейшее депутатство г-на Зиновьева будет под вопросом. Но поживём — увидим, чем кончаются «накрутки» рейтинга. Ибо прямо как в киношном идеальном коллективе времён социализма — оторвался член общества от этого самого общества, его товарищи по партии или профсоюзу дружески поправили… Или как это было в реалиях — не понравился кто-то своими вольными помыслами вопреки мнению свыше, пошептался один начальник с другим, и… как тогда говорили — «есть мнение»…

В общем, в «Единой России» разные там академики и покруче есть. В политсоветах все не умещаются, несмотря ни на какие «рейтинги». Да и депутатский корпус в Гордуме пора сменить — три срока опасны для карьеры и душевного равновесия…».

От редакции. Независимые политологи это мнение подтверждают, отмечая, что Вадим Супиков, используя хорошие отношения с Валерием Лидиным, добился исключения Юрия Зиновьева из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».