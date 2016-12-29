Айболит Ягов, мушкетер Воронков: как пензенские медиаперсоны встречали Новый год

Одна из главных интриг новогодних елок — кто каким сказочным персонажем нарядится. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал, что новогодние костюмы в детстве ему шила мама.

«Причем каждый год персонажи менялись. Начинали с доктора Айболита и лечения зайчиков. Запомнился один Новый год, когда создавали наряд клоуна. В магазинах в первой половине 1970-х гг что-либо подобное купить было невозможно. Мама нашла оранжевый и желтый отрезы и сшила из них костюм с очень большими круглыми пуговицами. Конусный колпак мастерили вместе, используя бумагу и клей, а затем эту конструкцию обтянули тканью. Сейчас гораздо больше возможностей купить красивый новогодний костюм, но, на мой взгляд, более ценным и запоминающимся будет тот Новый год, когда дети и родители сообща придумывают образ и вместе его воплощают», — отметил Олег Ягов.

А министру образования Александру Воронкову больше запомнился костюм мушкетера.

«К новогодним утренникам мама всегда шила костюмы различных героев, я помню, как с гордостью надел костюм мушкетера, и недоумевал, что многие спрашивают: «Вы кот в сапогах?». Да, шпаги нет, но и сапог тоже!» — поделился чиновник.

«В 5 классе наша семья сменила место жительства, а я, соответственно, школу. Перемены эти произошли в декабре 1989 года, под Новый год. Моя мама, понимая, какие впереди перемены и «привыкания», устроила нам с сестрой сюрприз: свозила на новогодний праздник в теперь уже бывшую школу. На этом утреннике я заняла первое место за костюм Принцессы! Костюмы тогда шили сами, мастерили короны, обшивали мишурой платья, клеили снежинки! Теплые, добрые воспоминания! Спасибо родителям за время, которое они проводили с нами, за знания и опыт, который они нам передали! На фотографии я с сестрой, и у меня немного грустные глаза, я прощаюсь со школой, друзьями, первым учителем», — рассказала начальник управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко.

Министру труда Евгению Трошину новый год запомнился, помимо самодельных костюмов, запахом хвои и подарками.

«Ждал с нетерпением этот праздник, всегда ассоциировался с запахом хвои, подарком и кульком. Мама с женой ее двоюродного брата Натальей придумывали костюмы, покупали ткань и вечерами шили», — рассказал он.

У каждой семьи — свои новогодние традиции. Одной из них поделилась начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

«В новогоднюю ночь мы семьей в елочные игрушки клали записки-пожелания Деду Морозу и членам семьи. А потом в какой-нибудь зимний вечер собирались у елки, открывали игрушки и читали вслух новогодние пожелания. Было душевно и радостно!» — рассказала она и поздравила всех с наступающим праздником.

А коммерческому директору ТРК «Экспресс» Михаилу Тихомирову запомнилась другая традиция, связанная с добычей (по-другому не скажешь) елки.

«Новый год — это елка. Это сейчас ее можно найти без проблем, а раньше купить хорошую елку было проблемой. То ли бережней относились к вырубке, то ли планировали все тщательнее, но хорошие, пушистые елочки уходили влет сразу с машины. Мы с батей к покупке готовились, как к спецоперации. Вычислялись места продажи и, самое главное, — время завоза лесных красавиц. Спецодежда: бушлат, валенки, рукавицы, — за час выдвигались на место и занимали очередь. При появлении машины с елками надо было постараться на ходу забраться в кузов, если это получалось, ты переходил из разряда обычных покупателей в категорию раздатчика елок с гарантированной покупкой! Сразу откладываешь себе самую красивую елочку и приступаешь к разгрузке для простых смертных. К добытой елке отношение совсем другое!» — поделился он.

Необычным способом Дед Мороз дарил подарки будущему директору модельного агентства Вере Ежатновой.

«Когда приходило время украшать елку, наступало время чудес. Очень теплые воспоминания. Самое прекрасное время в жизни. И очень нравилось мне просыпаться в новом году, а под подушкой меня ждал подарок, именно под подушкой, не под елкой. И я каждый год хотела дождаться Деда Мороза, но сон приходил быстрее, чем Дедушка Мороз. Спасибо моим родителям за счастливое детство!» — отметила она.

Блогер Антон Купрюшин тоже отметил, что Новый год в детстве сильно отличается от «взрослого».

«Новый год в детстве помню плохо, может, не было ярких. Помню, ждал сладкие наборы с конфетами и шоколадками. Самые лучшие съедались в первые же дни, а невкусные — потом. Помню, как хотелось сказки и чуда. Но в Деда Мороза не верил, а сказку ждал. А еще запах хвои, вата под елкой и гирлянда. И живы дедушки и бабушки, и нет никаких тревог, опасений. Нет взрослой жизни, нет проблем. Нет мыслей о будущем. В детстве Новый год действительно был праздником, сказкой», — отметил он.

Куратор интеллектуального парка «Академия», PR-специалист Дарья Лайко рассказала историю одной новогодней фотографии и подарка-чуда.

«Эта фотография примечательна тем, что моя сестра-двойняшка отказалась фотографироваться с Дедом Морозом, а я смело пошла навстречу бородатому дяде. Наверное, меня попросили улыбнуться, но мне забавнее думать, что это скепсис пополам со смелостью виден на лице.

Как самый чудесный новогодний подарок почему-то вспоминается детская колыбелька, а в ней — два маленьких игрушечных цыпленка. Нам с сестрой всегда дарили двойные подарки. Но вот эта деревянная колыбелька, обнаруженная с утра под елкой, и которую я, видимо, совершенно не ждала, воспринималась мной как совершенное чудо! Маленькая кроватка, в которой вполне поместится меньшая из наших кукол, а в ней — цыплята! Да еще укрытые одеялом! Откуда они здесь взялись?! Друзья, с Новым годом! Пусть в вашей жизни всегда будет настоящая детская мечта, вера в невозможное, и готовность восторгаться простыми вещами!» — пожелала она.