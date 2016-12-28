Жительница Пензы покусилась на жизнь своего возлюбленного

В Пензе 30-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство сожителя.

Как сообщают следователи, 21 декабря между 25-летним мужчиной и подозреваемой произошел конфликт. Оба были в нетрезвом состоянии.

«В ходе ссоры сожитель стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Женщина находится под стражей. Все подробности ЧП устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.