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Жительница Пензы покусилась на жизнь своего возлюбленного

28 декабря в 14:36 412 просмотров

В Пензе 30-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство сожителя.

Как сообщают следователи, 21 декабря между 25-летним мужчиной и подозреваемой произошел конфликт. Оба были в нетрезвом состоянии.

«В ходе ссоры сожитель стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Женщина находится под стражей. Все подробности ЧП устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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