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Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА

28 декабря в 14:45 256 просмотров
, разработанной на базе лучших мировых практик.

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Tele2 получил статус аккредитованного работодателя АССА — Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это говорит о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета. Аккредитация и членство в ассоциации дают возможность сотрудникам Tele2 участвовать в программе ACCA, разработанной на базе лучших мировых практик.

Статус свидетельствует, о том, что компания поддерживает своих сотрудников — специалистов финансовых подразделений — в их профессиональном развитии и обучении. Аккредитация АССА говорит об эффективности инвестиций оператора в человеческий капитал и характеризует компанию как ответственного работодателя c сильным HR-брендом. Сотрудники Tele2 получили возможность в упрощенном порядке получать и подтверждать членство в организации.

Члены ассоциации могут обмениваться опытом с профессионалами финансового сообщества, принимать участие в мероприятиях и вебинарах АССА. Образовательная программа организации открывает специалистам доступ к лучшим мировым практикам в сфере финансов, учета и аудита. Члены АССА могут регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

По всему мира АССА насчитывает более 7100 аккредитованных работодателей, из них 100 компаний — в России. Программы, разработанные ассоциацией, одобрены ООН в качестве единой международной квалификации бухгалтеров и финансистов. Сертификат АССА признан одним из самых авторитетных в профессиональном сообществе.

«АССА активно сотрудничает с учебными центрами, компаниями и университетами, а значит, создает свою образовательную программу с учетом самых прогрессивных знаний о профессии. При выполнении поставленных целей Tele2 должна опираться на команду высококомпетентных специалистов, поэтому нам важно повышать квалификацию сотрудников. С этой точки зрения, аккредитация АССА не только признание того, что компания соответствует высочайшим стандартам профессионального развития. Это возможность использовать опыт АССА для большего раскрытия потенциала наших сотрудников и их дальнейшего обучения в соответствии с международными нормами», — отметила Людмила Смирнова, главный финансовый и административный директор Tele2.

«АССА прилагает максимум усилий для создания условий, при которых и работодатели, и сотрудники смогут повышать свою экспертизу. Мы уверены, что партнерство с ассоциацией АССА откроет перед компанией Tele2 новые возможности для развития сотрудников финансового департамента», — сообщила Вера Стародубцева, глава российского представительства ACCA.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Tele2
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