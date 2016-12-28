В Беково женщина обвинила друга дочери в несуществующем преступлении

По данным следствия, к полицейским с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в ее дом незаконно проникли. Она обвинила в этом приятеля дочери.

«В ходе проведения проверочных мероприятий причастность лица, указанного заявительницей, к совершению преступления не подтвердилась. Впоследствии женщина призналась, что мужчина действительно не совершал противоправных действий», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Все причины инцидента устанавливаются. Расследование продолжается.