Жительница Пензы покусилась на жизнь своего возлюбленного
В Пензенской области прикроют сайты-анонимайзеры?
В Заречном на лестничной площадке нашли тело женщины
Кузнечанин решил сжечь свою квартиру
Сердобчанина в подозревают в убийстве возлюбленной
В Кузнецке «накрыли» еще один нелегальный склад с алкоголем
Пензенский областной суд не смягчил приговор убийце родного деда
Зареченеца осудят за контрабанду наркотиков
18-летний парень ограбил женщину в Пензе
Драка в кафе под Пензой закончилась трагедией
все новости

В Беково женщина обвинила друга дочери в несуществующем преступлении

28 декабря в 15:00 336 просмотров

В поселке Беково Пензенской области 50-летняя женщина подозревается в заведомо ложном доносе.

По данным следствия, к полицейским с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в ее дом незаконно проникли. Она обвинила в этом приятеля дочери.

«В ходе проведения проверочных мероприятий причастность лица, указанного заявительницей, к совершению преступления не подтвердилась. Впоследствии женщина призналась, что мужчина действительно не совершал противоправных действий», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Все причины инцидента устанавливаются. Расследование продолжается.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60