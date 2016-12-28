«При активной поддержке болельщиков участники стартов в эстафетах продемонстрировали ловкость, быстроту и слаженность командных действий.
Всем командам вручили сладкие подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.
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На ул. Куйбышева прошли «Веселые старты» для школьников
28 декабря в 15:20 250 просмотров
28 декабря в Пензе на ул. Куйбышева прошли соревнования среди школьников Первомайского района «Веселые старты».
«При активной поддержке болельщиков участники стартов в эстафетах продемонстрировали ловкость, быстроту и слаженность командных действий.
Всем командам вручили сладкие подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.