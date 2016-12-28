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На ул. Куйбышева прошли «Веселые старты» для школьников

28 декабря в 15:20 250 просмотров
«Веселые старты».

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28 декабря в Пензе на ул. Куйбышева прошли соревнования среди школьников Первомайского района «Веселые старты».

«При активной поддержке болельщиков участники стартов в эстафетах продемонстрировали ловкость, быстроту и слаженность командных действий.

Всем командам вручили сладкие подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/veselye_starty_na_ulitse_kuybysheva/
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