Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров в РФ 338 просмотров « Медиалогии»." data-title="Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров в РФ — Пенза-пресс, рунет за день"> 28 декабря в 15:33

Глава Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2016 год по версии «Медиалогии».

Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов глав субъектов РФ в СМИ. Иван Белозерцев занял 18 строчку (индекс цитируемости — 47,82), улучшив свои показатели на пять пунктов: по итогам 2015 года губернатор Пензенской области располагался на 23 строчке (23,81) в рейтинге глав субъектов РФ, ведущих свои блоги. Топ возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров (8130,41), на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин (2289,63), замыкает тройку лидеров рейтинга глава Республики Крым Сергей Аксенов (989,75).