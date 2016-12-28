Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров в РФ

Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов глав субъектов РФ в СМИ.
Иван Белозерцев занял 18 строчку (индекс цитируемости — 47,82), улучшив свои показатели на пять пунктов: по итогам 2015 года губернатор Пензенской области располагался на 23 строчке (23,81) в рейтинге глав субъектов РФ, ведущих свои блоги.
Топ возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров (8130,41), на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин (2289,63), замыкает тройку лидеров рейтинга глава Республики Крым Сергей Аксенов (989,75).