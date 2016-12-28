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Пензенцев просят стать заметнее на дорогах ночью

28 декабря в 15:43 240 просмотров

В Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД обнародовала обращение к жителям региона. Сотрудники ведомства призвали пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде.

По данным областного УГИБДД, в регионе каждое третье ДТП — с участием пешеходов. 70% погибших пешеходов попадали в аварию в темное время суток.

«Часто пешеходы выбирают темную одежду, а она «сливается» с окружающей обстановкой. В таких условиях водитель замечает пешехода на проезжей части с расстояния не более чем в 25−30 м, и даже при скорости движения 50 км/ч остановочный путь автомобиля превышает данную дистанцию. Видимость пешехода без световозвращающих элементов в ближнем свете фар автомобиля составляет в лучшем случае 50 метров, в дальнем свете фар — 100 метров», — отмечают в управлении.

Полицейские добавляют, что световозвращающие элементы на одежде нужны также водителям и пассажирам. Случаются ситуации, когда при поломке автомобиля люди выходят на проезжую часть. На неосвещенной дороге человека возле машины практически не видно.

«Поэтому водителям рекомендуется предусмотреть наличие специальных жилетов по количеству посадочных мест в автомобиле на случай остановки за городом», — добавили в ведомстве.

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