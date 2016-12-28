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На «Территории жизни» устанавливают хоккейную площадку

28 декабря в 16:00 262 просмотра

Застройщик жилого комплекса на ул. Измайлова в Пензе сдержал свое обещание — теперь в микрорайоне появится хоккейная площадка.

О своем решении подарить жильцам «Измайловского» хоккейную коробку застройщик объявил еще в ноябре. Некоторое время понадобилось на то, чтобы согласовать место установки, в результате спортивный объект появился во дворе домов № 72 и 72а. На монтаж площадки ушло около трех дней.

«Мы торопились завершить установку площадки к Новому году. Наступает пора длинных выходных, и спортобъект рядом с домом позволит семьям с пользой провести это время. Мы надеемся, что площадка станет важным объектом в микрорайоне и поможет привлечь детей и подростков к занятиям спортом», — сообщил генеральный директор компании «24 этаж» Сергей Соболев.

Осталось залить каток, и площадка будет готова к приему первых хоккеистов. Управляющая компания займется устройством ледяного покрытия сразу после того, как установится минусовая температура.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Территория жизни"
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