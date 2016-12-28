Американцы хотят построить завод в Пензе

Как отметил президент компании Надер Кханлари, область обладает всеми условиями для инвествложений.
«Инвестиции не знают национальности, поэтому мы хотим построить первый в России завод на территории Пензенской области», — отметил представитель США.
По словам представителя пензенской стороны, возведение мусороперерабатывающего завода на территории города особенно актуально, поскольку 2017 год объявлен Годом экологии.
«Необходимо отметить, что подобный завод относится к стратегически значимым проектам, поэтому данный инвестиционный проект сможет получить гарантийную поддержку как со стороны правительства Пензенской области, так и администрации города Пензы», — цитирует пресс-служба мэрии представителя пензенской делегации.