Американцы хотят построить завод в Пензе

В Пензе прошло совещание с американской компанией. Стороны обсудили возможность строительства мусороперерабатывающего завода на территории областного центра.

Как отметил президент компании Надер Кханлари, область обладает всеми условиями для инвествложений.

«Инвестиции не знают национальности, поэтому мы хотим построить первый в России завод на территории Пензенской области», — отметил представитель США.

По словам представителя пензенской стороны, возведение мусороперерабатывающего завода на территории города особенно актуально, поскольку 2017 год объявлен Годом экологии.

«Необходимо отметить, что подобный завод относится к стратегически значимым проектам, поэтому данный инвестиционный проект сможет получить гарантийную поддержку как со стороны правительства Пензенской области, так и администрации города Пензы», — цитирует пресс-служба мэрии представителя пензенской делегации.